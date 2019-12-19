«Рот свой закрой»: Панин заявил, что «не включал звезду» в конфликте с таксистом

Российский актер театра и кино Алексей Панин вновь оказался в центре скандала после ссоры с таксистом. Артист заявил, что планировал уехать из Санкт-Петербурга несколько дней назад, однако его поездка затянулась. Несколько часов назад он находился в Александровской больнице, где ему поставили капельницу. По его словам, он чувствует себя уже намного лучше.

Комментируя конфликт с таксистом, он заявил, что «не включал звезду» и рычаг машины он сломал случайно. Также Панин отметил, что должен был вернуться в Москву три дня назад.

«План у меня единственный — это побыстрее добраться до Москвы, потому что там Нюся одна. Я должен был уехать всего на один день без ночевки, а уехал, что меня уже нет там третий день. Бабушка, конечно, уже сейчас приехала, но все равно она ждет меня и волнуется», — подчеркнул артист.

Но прежде чем уехать в столицу, актер должен понять реакцию правоохранительных органов.

«Сейчас я надеюсь, мы доедем до отделения. Надеюсь, решится момент, что со мной происходит дальше — либо меня везут в суд, либо меня штрафуют… У меня самая большая задача — доехать до Москвы, потому что мне нужно к моему ребенку», — резюмировал мужчина.

Видео: instagram.com/p/B6NhJViFwgD/

Ранее 5-tv.ru писал о том, что психолог считает, что Панину угрожает опасность из-за пикантных видео.