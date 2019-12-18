Четыре спутника и телескоп CHEOPS успешно отделились от ракеты «Союз-СТ-А»

Во Французской Гвиане сегодня успешно стартовала российская ракета-носитель «Союз-СТ-А». На борту четыре европейских спутника и один телескоп CHEOPS. Одни предназначены для мониторинга Земли, другие для поиска экзопланет и изучения Солнечной системы.

Европейские спутники на орбиту выводили поочередно, в зависимости от заданной высоты. Последний отделился от разгонного блока всего пару часов назад. К этому запуску было пристальное внимание. Дело в том, что «Союз» должен был взлететь еще накануне, но автоматика выдала ошибку. Оборудование космодрома пришлось проверять заново.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что «Роскосмос» планирует около 20 пусков ракеты-носителя «Союз» в 2020 году.