Названа сумма ущерба от пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов»

Ущерб, причиненный пожаром авианесущему крейсеру «Адмирал Кузнецов», оценен в 95 миллиардов рублей. Об этом сообщил источник в штабе Северного флота.

В беседе с изданием «КоммерсантЪ» инсайдер отметил, что в сумму включено восстановление нанесенных повреждений, починка ремонтного оборудования и лечение пострадавших при пожаре военных и гражданских.

Пожар на «Адмирале Кузнецове» произошел 12 декабря. В настоящее время в причинах трагедии разбираются сразу несколько специальных комиссий. Согласно предварительной версии, сварочная окалина могла попасть на хранившийся в трюме мусор и вызвать его воспламенение.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что плановый ремонт, на котором находился в момент происшествия авианесущий крейсер, продолжается, несмотря на пожар.