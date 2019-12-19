Приходите завтра: пустые обещания Зеленского для российских СМИ

Последние действия официального Киева говорят о том, что там мягко говоря не торопятся выполнять договоренности «нормандской четверки».

Так, сегодня президент Владимир Зеленский еще на год продлил действие закона об особом порядке самоуправления в Донбассе. И, это не тот документ, которого ждут на юго-востоке Украины. Зеленский фактически продублировал то, что Порошенко принимал еще в 2014-м и этот закон не содержит положения, которые бы дали республикам обещанную самостоятельность.

И уж конечно, речь не идет про поправки в Конституцию. Точно также по «порошенковским заветам» официальные государственные органы Украины действуют в отношении российских журналистов. Это перед камерами в Париже Владимир Зеленский с видом радушного хозяина звал представителей СМИ в Киев.

Но как лично убедился мой коллега Дмитрий Зименкин, который пятый день в столице Украины добивается аккредитации — это были пустые слова.

Весь сегодняшний день мы посвятили получению аккредитаций на работу в Киеве и официальных учреждениях Украины. Запросы мы направили еще несколько дней назад, а этим утром сразу отправились в офис президента Зеленского. Там сегодня митинг. Киев в эти дни митингует чуть ли не на каждом углу.

Мы позвонили, но в пресс-службе ни один из номеров не отвечает. Сама пресс-секретарь, Юлия Мендель, звонки и сообщения с российских номеров игнорирует. Это продолжается уже несколько дней, хотя когда нас пустили в страну, мы были полны надежд и моментально начали работать. Тем более, что пригласил российских журналистов сам президент. А прямо в аэропорту съемочную группу встретил плакат с изображением приветливого мэра Киева.

«Пятница 13 не оказалась для нас счастливой, нас пустили на Украину, да еще и городской глава Виталий Кличко встречает нас радушно. Надеюсь, такое же радушие мы встретим и в самой стране, о котором, кстати, обещал господин Зеленский», — рассказывает корреспондент Дмитрий Зименкин.

Но с тех пор несколько государственных учреждений просто потеряли наши запросы. Во всяком случае, так они говорят. Молчат телефоны и пресс-секретари всех чиновников. Вот и офис Виталия Кличко нас расстроил. За него ответ дал пресс-атташе.

«Здравствуйте, я представляю МИЦ „Известия“. Мы отправляли запрос в понедельник по поводу интервью с Виталием».

«Это из России?»

«Да-да, с Виталием Владимировичем».

«Извините, не получается. Всего доброго, до свидания».

Затем мы отправились в кабинет министров Украины. Выясняется, что сам премьер Алексей Гончарук сегодня открывает офис одной из общественных организаций. Едем туда напрямую. Аккредитация журналистов проводится за несколько часов до начала и по самой простой форме. Вереница украинских коллег проходит внутрь, нас останавливают.

«Извините, но мы не можем вас аккредитовать по постанове Рады».

«Мы думали она только на Раду».

«Нет, нет, она действует на все органы исполнительной власти».

А вот то самое постановление Верховной Рады, которое официально прекращает аккредитацию для российских СМИ в любые государственные учреждения Украины. Подписано в феврале 2015 года. С тех пор и председатель рады сменился и президент, который известен тем, что любит в гости звать, а постановление отменять так никто и не собирается.

Несколько дней мы просили ответа и в МВД Украины. И там его дали — официальный.

«В связи с плотным графиком деятельности Министра, мы не имеем возможности для проведения предложенного Вами мероприятия».

О приглашении президента Зеленского российским журналистам сегодня в Москве говорила и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она особенно отметила, что большинство наших коллег вообще развернули на украинской границе.

«Мы понимаем, что выполнить свои слова президенту Украины непросто, учитывая ситуацию в стране. Поэтому призываем помочь господину Зеленскому профильные международные структуры и неправительственные организации, прежде всего представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ», — заявила Захарова.

Мы по-прежнему надеемся на понимания украинских властей и ищем возможность выполнять нашу работу.