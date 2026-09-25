«Ненависть и агрессия»: Захарова предложила ЮНЕСКО проверить эстонскую молодежь

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 30 0

Подростки из Таллина хотели бы удалить Россию с карт.

Что сказала Захарова в ответ на эстонский инцидент

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Захарова призвала оценить уровень агрессивной риторики эстонской молодежи

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ направить мониторинговую миссию в Эстонию для оценки образовательных программ и уровня агрессивной риторики среди молодежи. Об этом дипломат 24 сентября написала в своем Telegram-канале.

Поводом для заявления стал ролик, распространившийся в социальных сетях. На видео подростки из Таллина отвечали на вопрос о том, какую страну они бы удалили с мировой карты, и называли Россию.

«На мой взгляд, повод для ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ направить в эту страну мониторинговую миссию, озаботиться уровнем ненависти, агрессивной риторики у молодежи, образовательными программами, которые приводят к такому эффекту», — написала Захарова.

Ранее дипломат заявляла о ситуации с российскими гражданами в Латвии и Эстонии. По ее словам, полиция этих стран проверяет документы у людей, которые пытаются попасть в российские дипломатические представительства, и фиксирует данные посетителей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Мария Захарова охарактеризовала встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Стороны обсудили множество тем, среди которых ситуация по украинскому вопросу и дипломатические отношения Москвы и Вашингтона.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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