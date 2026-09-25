Такого не делал никто и никогда: «17 мгновений весны» на сцене

Вопросы безопасности, которые в нашей стране уже стали легендой, впервые в истории попытались перенести на сцену в Театре Модерн. Создатели спектакля о разведчике Штирлице обещают новый взгляд на культовый роман Юлиана Семенова и намерены удивить даже тех, кто знает наизусть все «17 мгновений весны». На одной из последних репетиций побывал корреспондент «Известий» павел Кузнецов.

До премьеры меньше месяца, и на сцене театра Модерн чувствуется легкое напряжение. Зритель должен полностью погрузиться в последние месяцы терпящей крах нацистской Германии. Этот спектакль — как живой организм. И чем ближе к дате икс, тем взрослее и увереннее он становится.

«17 мгновений весны» на сцене — такого не делал никто и никогда. В постановке принимает участие почти вся труппа театра Модерн. Три десятка персонажей, масштабные декорации, костюмы, свет, звук — это не спектакль в привычном смысле. Это театральная сага», — сообщил корреспондент Павел Кузнецов.

Замахнуться на классику — дело не просто рискованное. Есть бессмертный роман Юлиана Семенова о советском разведчике в стане нацистов. Есть великая экранизация 1973-го года, знакомая, пожалуй, каждому. На театральную постановку после успеха кинофильма согласился бы не каждый. Если бы не одно но — автором пьесы выступила дочь писателя Юлиана Семенова — Ольга. И это стало убедительным доводом для Юрия Грымова.

«Давит ли на меня этот фильм? Когда начинал, я боялся этого. Теперь я думаю, что это плюс. Потому что вы смотрели этот фильм и что-то помните. Поэтому, если вам чего-то будет не хватать, то вы будете додумывать. Ваша память включится, увидев Мюллера, Бормана и так далее», — сказал режиссер-постановщик Юрий Грымов.

Впрочем, зритель поначалу вряд ли разглядит главного героя — Штирлица. В фильме он — это блестящий Вячеслав Тихонов. Но этот спектакль — не про фильм. И поначалу публике придется самой догадываться, кто тут Штирлиц.

«Разведчик представляется вам бравым парнем, спортсменом, строевая, все дела. Но возьмем одного из прототипов, о котором писал как раз Семенов, Вилли Леманн — он был тучный, страдающий диабетом человек», — сказал исполнитель роли Штирлица Александр Колесников.

В общем, одна из главных целей постановки — быть ближе к первоисточнику. Никаких сцен из кино, которые критиковал сам автор. Например, лирическую встречу Штирлица с супругой в кафе «Элефант» Юлиан Семенов считал недостоверной. Ее и не будет. А вот радистка Кэт — другое дело.

«Кэт у меня соединилась с моей семейной историей. Потому что моя бабушка была разведчицей. И в 44-м году она проходила через линию фронта, будучи беременной моим отцом. И когда родился мой отец, она назвала его Родиной», — сказала исполнительница роли радистки Кэт Анна Нахапетова.

А еще обещают удивить декорациями. Пока готовы лишь процентов 40. Сцена будет переносить зрителя по всей военной Европе.

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