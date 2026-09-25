Новая тачка Тимати: одна растаможка стоила, как 244 «Нивы»

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Рэпер купил гиперкар Bugatti Mistral.

Фото, видео: © Getty Images/Anadolu/Contributor; 5-tv.ru

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В России оформлен самый дорогой утильсбор в истории таможни

В России оформлен самый дорогой утильсбор в истории отечественной таможни. За гиперкар Bugatti Mistral 244 миллиона рублей заплатил рэпер Тимати.

Сам родстер стоит в два раза больше — полмиллиарда. Ведь таких экземпляров в мире всего 99. Гиперкар быстрее гоночного болида, разгоняется до 454 км/ч. Под капотом восьмилитровый двигатель с четырьмя турбинами. Мощность — 1600 лошадиных сил.

На дорогой игрушке уже красуются номера с пятью семерками.

Я лишь добавлю, что только на сумму утильсбора с этой машины можно было купить, например, 244 «Нивы Legend».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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