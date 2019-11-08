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  4. Мария Порошина показала на одном фото дочерей от Куценко и Древнова

Мария Порошина показала на одном фото дочерей от Куценко и Древнова

, 6:45 | Алиса Маркова Фото 32 982

Наследницы актрисы растут копиями своих знаменитых отцов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Gennadii Sergeev

Актриса Мария Порошина опубликовала в Instagram снимок с двумя дочерями от предыдущих мужчин: 23-летней Полины и 9-летней Аграфены. Совместный кадр сестер мама прокомментировала строчкой Скотта Фицджеральда.

«Одно из свойств красоты — отражать лучшее, что есть в человеке, этой красотой любующемся!», — написала Мария.

Фанаты не поспорили с тем, что наследницы Порошиной растут красавицами. Полину Порошина родила за время отношений с Гошей Куценко. Груня, как называют ее домашние, появилась на свет в законном союзе с другим актером Ильей Древновым. От него у Марии также родились дочери Серафима и Глафира.

Девочки от разных отцов не похожи друг на друга, зато каждая растет копией своего папы.

Instagram @poroshinamariyamikhaylovna

Примечательно, что и с первым возлюбленным Куценко, и с бывшим мужем звезда экрана сохранила дружеские отношения. Она не раз давала понять, что все ее девочки общаются с родителями и не чувствуют себя ограниченными. Как рассказал в одном из недавних интервью Илья Древнов, он каждую неделю видится с детьми и участвует в их воспитании.

Помимо четверых дочерей у Марии есть и годовалый сын Андрей. Правда, имя его отца публике до сих пор неизвестно.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Порошина опубликовала фото с дочками и единственным сыном.

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