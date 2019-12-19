Палата представителей ожидаемо проголосовала за импичмент Трампу

Буквально несколько минут назад в Конгрессе США завершились финальные слушания об импичменте Дональду Трампу. За отставку президента проголосовали 227 конгрессменов — то есть, все демократы. Против выступили 186 и один — воздержался. Дебаты длились 11 часов. Это было одно из самых продолжительных заседаний палаты представителей. В результате главу Белого дома признали виновным по двум статьям — превышение полномочий и создание помех расследованию.

«Дональд Трамп торжественно поклялся защищать Конституцию США. Но выполнил ли он это священное обязательство? Трамп это не сделал. Он пожертвовал нашей национальной безопасностью, готовясь обманом победить на выборах и постоянно убеждая иностранные государства в них вмешиваться. Президент должен за это ответить!» — заявил председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф.

Теперь дело об импичменте уйдет в Сенат. Для отправки лидера Штатов в отставку потребуется две трети голосов. Однако республиканское большинство в сенате выносить импичмент своему однопартийцу Дональду Трампу не намерено. На их поддержку, видимо, президент и рассчитывает. Поэтому дожидаться результатов голосования он не стал — улетел в Мичиган на встречу со сторонниками. А все инициативы демократов, направленные против него, Трамп назвал политическим самоубийством партии.