Парк скорой помощи Приморья пополнили 34 новых спецавтомобиля

Парк службы скорой медицинской помощи Приморского края пополнили 34 новых спецавтомобиля УАЗ и Ford, оснащенные современным оборудованием. Американские машины класса «С» представляют собой реанимационные палаты. Транспорт, произведенный Ульяновским автозаводом, предназначен для оказания скорой и неотложной помощи пациентам.

Автомобили оснащены 52 единицами оборудования и медицинских изделий, включая аппараты ЭКГ, дефибрилляторы, аппараты искусственной вентиляции легких.

Ключи от новых спецмашин главным врачам 19 медучреждений Приморья вручил губернатор региона Олег Кожемяко. Он отметил, что данное событие является особо значимым для жителей отдаленных районов края.

«В автомобиле есть все необходимое, чтобы оказать первую помощь, сопроводить больного, спасти ему жизнь. Мы делаем все, чтобы лечебные учреждения края оснащались не только скорыми, но оборудованием — на эти цели было направлено 29 миллиардов рублей. Проводили также ремонт больниц и поликлиник», — сказал Олег Кожемяко.

Сразу семь машин получили подстанции скорой помощи Владивостока. Четыре единицы ушли в Уссурийск, три — в Находку, по два автомобиля получили Лесозаводск, Артем, Партизанск и Хороль. Остальные машины были направлены в другие города и района Приморья.

Олег Кожемяко добавил, что работа по улучшению качества медицинского обслуживания населения региона будет продолжена и в дальнейшем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владивосток официально стал столицей Приморья.