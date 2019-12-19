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Путин ответил на критику, будто Россия «живет на всем советском»

, 13:09 | Игорь Рязов Видео 50

Президент также рассказал, чего страна добилась за последние 10 лет.

Фото: ТАСС / Михаил Метцель, 5-tv.ru

Президент РФ Владимир Путин ответил на критику, будто Россия «живет на всем советском», а также рассказал, чего страна добилась за поседение 10 лет. Заявление он сделал на большой пресс-конференции.

«Критика — всегда не плохо, всегда заставляет нас задуматься о теме, которая критиками поднимается. Что касается того, что мы живем на всем старом, советском, мы, конечно, не можем не пользоваться тем, что досталось от тысячелетнего российского государства, в том числе и за его советский период. Это абсолютно очевидно», — сказал президент.

По его словам, в СССР было сделано много всего, чем россияне могут гордиться. В частности, победой в Великой Отечественной войне и прорывом космосе. Глава государства подчеркнул, что россияне должны быть благодарны предкам, которые за советский период создали огромную и мощную державу.

«Что касается сегодняшнего дня: людям, которые считают, что ничего не поменялось, просто хочу несколько слов сказать. Во-первых, 75% производственных мощностей в перерабатывающей промышленности созданы с 2000 года. Средний возраст машин и оборудования в перерабатывающей промышленности — 12 лет. Это говорит о том, что сделано за последнее десятилетие», — сказал Путин.

Президент добавил, что также были построены три новых аэропорта и 12 вокзалов. Вдвое возросло количество федеральных трасс. Вдобавок, Россия превратилась из крупнейшего импортера зерна в крупнейшего экспортера пшеницы. В этом плане Россия обошла США и Канаду. В энергетике появилось 600 новых месторождений, а также запустились восемь новых атомных блоков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин рассказал, как глобальное потепление скажется на России.

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