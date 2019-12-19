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Путин рассказал, как глобальное потепление скажется на России

, 12:29 | Игорь Рязов Видео 7

Президент подчеркнул, что Россия исполняла и будет исполнять обязательства в рамках Парижского соглашения.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Bai Xueqi, 5-tv.ru

Президент РФ Владимир Путин рассказал, как глобальное потепление скажется на России. Об этом он сообщил на ежегодной большой пресс-конференции.

«Для нас этот процесс очень серьезным является. Темпы роста температуры у нас выше чем в среднем в два с половиной раза. У нас, как вы знаете, страна северная. 70% нашей территории находятся в северных широтах. У нас есть целые города за полярным кругом, которые построены на вечной мерзлоте. Если они начнут таять, вы представляете, какие последствия здесь могут для нас возникнуть — очень серьезные», — сказал Путин.

Он добавил, что в теплых регионах может произойти опустынивание некоторых территорий. Увеличится количество природных катаклизмов — пожаров и потоплений.

«Это касается нас напрямую. Поэтому мы делали это, будем делать, будем делать — будем предпринимать усилия, имею в виду по тому, чтобы минимизировать последствия по изменению климата», — подчеркнул президент.

Глава государства также наполнил, что Россия присоединилась к Парижскому соглашению по климату. В рамках него выбросы должны быть снижены на 30% по сравнению с 1990 годом.

Как сообщал 5-tv.ru, большая пресс-конференция Владимира Путина началась 19 декабря в 12:00.

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