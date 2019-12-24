Гороскоп на сентябрь 2020 года для всех знаков зодиака

Сентябрь — один из самых непростых месяцев в году. Традиционно он становится переходным периодом не только для человека, но и для окружающей его природы. Людям в этот промежуток времени свойственны хандра и упадок сил. Кроме того, сильное воздействие на человека оказывает положение планет.

Астрологи прогнозируют прохладный сентябрь. Самые низкие температуры стоит ждать в сфере личных отношений, потому что лейтмотивом этого периода станет оппозиция Венеры и Сатурна, которая начнется 2 сентября.

Венера, как символ любви и страсти, вступит в глухую войну с Сатурном — планетой мудрости и опыта. Оппозиция этих небесных тел окажет чаще негативное влияние на жизни знаков зодиака. Особенному воздействию подвергнется эмоциональная сфера и личная жизнь. Лучшее, что может произойти с человеком в этот период — это появление серьезного хобби. Это может быть какое-то увлечение, которым вам нравится заниматься. В этот период увлечение обретет более фундаментальные очертания.

Ситуацию усложнит осеннее равноденствие, которое состоится 22 сентября. Этот промежуток времени отзовется снижением мотивации и плохим самочувствием у многих знаков. Впрочем, в зодиакальном круге найдутся и те, кто сумеет не только повернуть оппозицию Венеры и Сатурна себе на пользу, но и не подпасть под влияние осеннего равноденствия.

5-tv.ru выяснил, каким знакам в сентябре повезет больше, а каким — меньше.

♈ Гороскоп для Овна на сентябрь 2020-го

(21 марта — 19 апреля)

Сентябрь для Овна выдастся на редкость позитивным периодом. Будучи огненным знаком, первенец зодиака с легкостью обходит уготованные планетами ловушки и засады, в которые часто попадают менее предусмотрительные его коллеги.

Гороскоп показывает, что влияние Венеры в оппозиции к Сатурну Овны ощутят отличным от большинства других знаков образом. Их горячий нрав не поддастся воздействию хмурого и аскетичного Сатурна. Вместо проблем в личной жизни, Овен в этот период окажется близок к переходу на новый для себя уровень. Что это будет — подскажет будущее. Однако, судя по гороскопу, это может быть как заключение брака с любимым человеком, так и монетизация какого-то вашего хобби.

Предупреждение для Овна

Звезды призывают Овнов в сентябре быть осмотрительнее, чем обычно. На первых парах вам удастся не подпасть под влияние Сатурна, но Венера с вас глаз не спустит. Это значит, что личной жизни придется уделить внимания больше обычного. Будьте осмотрительнее с тем, как ваши слова и действия воспринимаются близкими. Есть риск задеть чьи-то чувства и вовсе этого не заметить. Сатурн обязательно припомнит вам такое легкомыслие в будущем!

♉ Гороскоп для Тельца на сентябрь 2020-го

(20 апреля — 20 мая)

Сентябрь обещать стать для Тельцов золотой порой. Импульсивный второй знак зодиака с легкостью усвоит уроки, что несет людям оппозиция Венеры и Сатурна. Этот месяц вообще станет особенно продуктивным в плане обработки информации и получения нового опыта. Речь идет не только о сфере чувств, но и о более материальных вещах. О новых знаниях и умениях, к примеру.

Гороскоп показывает, что воздействие враждующих Венеры и Юпитера пробудят во втором знаке зодиака редкую для него мотивированность. Им захочется делать все и сразу. Бычий норов не дастся мудрым увещеваниям Сатурна, а вот Венера его только раззадорит. Чуть спокойнее он станет разве что к концу сентября, когда начнется осеннее равноденствие. Переходный период истощит душевные и физические резервы Тельца. Ему останется умерить пыл и начать следующий месяц в более спокойном расположении духа.

Предупреждение для Тельцов

Судя по гороскопу, Тельцов ожидает по-своему теплый, но совершенно точно богатый на события сентябрь. Сопутствующая в этот промежуток времени удача рискует вскружить Тельцам голову. Гороскоп призывает обратиться вас к опыту Сатурна. Не бегите от влияния этой планеты! Воспользуйтесь ее подсказками в быту и профессиональной деятельности, и тогда всякие проблемы вам станут нипочем.

♊ Гороскоп для Близнецов на сентябрь 2020-го

(21 мая — 21 июня)

В сентябре двойственность Близнецов проявится как никогда ярко. Причина тому — оппозиция Венеры и Сатурна. Романтическая и легкомысленная Венера несколько смягчит скептически настроенных Близнецов.

Однако позже к влиянию планеты примешается Сатурн. Его аргументы — безупречны, но редко учитывают эмоциональную природу человека. Близнецам придется приложить немало усилий, чтобы вычленить из ссор двух планет рациональное зерно.

Судя по гороскопу, Близнецам в сентябре не стоит пытаться избежать воздействия оппозиции Венеры и Сатурна. Этот промежуток времени многому научит третий знак зодиака. Настоящие же испытания их ждут 22 сентября — в период осеннего равноденствия. Близнецам в конце месяца не рекомендуется впадать в крайности. А к решению проблем лучше подходить, руководствуясь головой, а не сердцем.

Предупреждение для Близнецов

Близнецы в сентябре окажутся нужны всем и сразу. Дело касается не только возросшей нагрузки на работе или учебе. В этом месяце вы представляете особый интерес для противоположного пола. В сложившихся обстоятельствах гороскоп советует вам отыскать золотую середину между «надо» и «хочу». Пусть сделать это будет проблематично в первой половине месяца, зато ближе к концу влияние оппозиции Венеры к Сатурну рассеется и возникнут новые заботы. Впрочем, даже тогда Близнецам рекомендуется не рубить с плеча и действовать в оттенках полутонов.

♋ Гороскоп для Рака на сентябрь 2020-го

(22 июня — 22 июля)

Для Раков сентябрь пройдет неоднозначным образом. Оппозиция Венеры и Сатурна 2 сентября ухудшит устоявшийся эмоциональный фон четвертого знака зодиака. Контрастное положение планет выльется в недопонимание Рака с окружающими. Гороскоп в этот период предсказывает, что большинство конфликтов случатся по вине очень нестабильного положения планет.

Звезды говорят, что лучшим решением в этот промежуток времени будет — занять нейтральную позицию. Не занимайте ничьей стороны и не вмешивайтесь в какие-либо конфликты. Благоразумие и умеренность — столпы спокойного расположения духа у Раков в сентябре 2020 года.

Предупреждение для Раков

Судя по гороскопу, Раки в сентябре окажутся особенно подвержены влиянию окружающих. Будь то планеты или люди, четвертый знак зодиака рискует не расслышать за многочисленными советами собственный внутренний голос. А он, скорее всего, призовет Раков не покидать зоны комфорта.

Гороскоп показывает, что подобная тактика убережет Раков от череды ошибочных действий, но вместе с тем сократит их шансы на получение заманчивых предложений и новых интересных знакомств. Последние, кстати, рискуют зачастить уже во второй половине месяца.

♌ Гороскоп для Льва на сентябрь 2020-го

(23 июля — 22 августа)

Астрономы предсказывают оппозицию Венеру к Сатурну 2 сентября. Пусть для них это не более чем расположение планет, астрологи видят в нем предупреждение для всех знаков зодиака. Эксперты отмечают, что при оппозиции Венеры к Сатурну у многих людей наблюдается спад в личной жизни. А еще — сложность в выражении чувств.

Судя по гороскопу, Львам в сентябре будет сложнее обычного объяснять свои чувства. Это приведет к недопониманиям со второй половиной, недосказанности с друзьями и окончится на несостыковках в рабочей сфере.

Пятому знаку придется очень долго расхлебывать заваренную кашу. Однако к концу месяца ситуация только усугубится: осеннее равноденствие внесет в ваши планы еще больше смуты. Впрочем, судя по гороскопу, у Львов есть шанс на примирение со звездами.

Предупреждение для Льва

Гороскоп призывает Львов в сентябре руководствоваться умом, а не сердцем. Ветреная и легкомысленная Венера привнесет в жизнь главной кошки зодиака пару краткосрочных романов да и только. Зато влияние Сатурна, если ему не сопротивляться, придаст Львам рассудительности.

Звезды предсказывают вам непростой, полный неоднозначности сентябрь. Улучшить состояние дел в этот период у вас получится лишь в том случае, если вы откажетесь от старой стратегии ведения дел. В противном случае ничего хорошего Львам в сентябре можно не ждать.

♍ Гороскоп для Девы на сентябрь 2020-го

(23 августа — 22 сентября)

Девы, судя по гороскопу, проживут сентябрь на удивление стабильным образом. Принадлежность знака к земной стихии делает его практически неуязвимым к нападкам таких планет как Венера. Последняя войдет в оппозицию с Сатурном 2 сентября и привнесет в эмоциональную сферу многих людей смятение и недопонимание. Однако Дева воспримет положение планет в свойственной ей манере. Без спешки и скоропалительных выводов отличница зодиака разрешит все вопросы еще на стадии их формирования.

Гороскоп предсказывает шестому знаку зодиака всего один тревожный период за сентябрь. 22 сентября, в день осеннего равноденствия, Девам лучше не предпринимать активных действий и отсидеться в тепле и уюте, лучше — с чашкой горячего чая. Конец месяца вообще не способствует Деве ни в рабочих вопросах, ни в личной жизни. Пожалуй, лучшее, что можно сделать в этот промежуток времени — плыть по течению.

Предупреждение для Девы

Гороскоп показывает, что сентябрь для Девы выдастся на удивление спокойным. Дело тут не только в природной рассудительности шестого знака зодиака, но и в том, что первый осенний месяц — время его сильнейшего влияния!

Звезды говорят, что Девам в сентябре стоит чаще руководствоваться собственным видением ситуации, не прибегая ни к наставлениям знакомых, ни к советам близких друзей. Чутье Девы выведет ее на верный путь, а вот пожелания других людей рискуют повести ее неверным маршрутом.

♎ Гороскоп для Весов на сентябрь 2020-го

(23 сентября — 23 октября)

Судя по гороскопу, сентябрь станет для Весов одним из самых сложных периодов за весь год. Уже 2 сентября Венера вступает в оппозицию к Сатурну. Противостояние столь отличных друг от друга энергий по-разному отразится на тех или иных знаках. Однако Весам этот промежуток времени дастся труднее, чем остальным.

Главная причина, по которой Весам придется поднапрячься в начале осени, это их врожденный талант к впаданию в крайности. Гороскоп показывает, что в начале месяца Весами завладеет оппозиция Венеры к Сатурну: эмоциональная сфера жизни запестрит конфликтами и всякого рода стычками с другими людьми. В один день вы поссоритесь с любимым человеком, а чуть позже на повышенных тонах начнете доказывать что-то ни в чем неповинной продавщице в продуктовом магазине. Впрочем, как показывает гороскоп, это будет только начало.

Масла в огонь добавит осеннее равноденствие 22 сентября. В этот период Весы столкнутся с иссяканием внутренних ресурсов. Однако звезды призывают седьмой знак не отчаиваться, потому как это лишь переходный период. В будущем вас ожидает самое благоприятное для вашего знака время — октябрь.

Предупреждение для Весов

Гороскоп показывает, что сентябрь рискует подавить личность Весов. Сначала влиянием оппозиционных Венеры и Сатурна, затем — под воздействием осеннего равноденствия. Сложно сказать, какое из явлений доставит арбитру зодиакального круга больший дискомфорт. С уверенностью можно говорить лишь о том, что сентябрь, как и любой другой месяц, однажды подойдет к концу. А с ним уйдут в прошлое все случившееся.

Судя по гороскопу, сентябрьские невзгоды несут временный характер. Вымотав Весов в сентябре, высшие силы предоставят им реванш в следующем месяце, когда на их стороне будут и время и обстоятельства.

♏ Гороскоп для Скорпиона на сентябрь 2020-го

(24 октября — 22 ноября)

Скорпионы традиционно окажутся менее падки на капризы Космоса. Оппозиция Венеры к Сатурну, как показывает гороскоп, коснется их куда меньше большинства знаков зодиака. Более того: в начале месяца тихоня зодиака зачастит в круги руководства. Пожалуй, это единственный момент, когда царствующие со 2 сентября оппозиционные Венера и Сатурн дадут о себе знать в жизни Скорпиона. В остальном он куда меньше окажется подвержен влиянию небесных тел.

Однако звезды предупреждают, что Скорпионам не удастся скрыться от осеннего равноденствия, которое состоится 22 сентября. Следующий за ним период станет для Скорпиона во многих смыслах переходным этапом. Гороскоп показывает, что вторая половина сентября подарит главному затворнику зодиакального круга множество шансов для улучшения своих позиций. Причем коснуться они могут как дел личного характера, так и профессиональной сферы.

Предупреждение для Скорпиона

Плавное течение дел в нестабильный для многих сентябрь заставит Скорпионов многое возомнить о себе. Хорошо это или плохо судить будут ваши близкие. Однако гороскоп показывает, что Скорпионам следует спокойнее относиться ко своим успехам в этот период. Ничто не вечно, а настроение Вселенной изменчиво.

Успехи в первой половине месяца рискуют затуманить взор Скорпиону. В какой-то момент он даже решит, что всесилен и в состоянии дать отпор Вселенной. Однако осеннее равноденствие 22 сентября поставит его на место. Гороскоп призывает Скорпионов уважать вселенские законы бытия и не бежать впереди паровоза. В противном случае октябрь вы встретите в числе побежденных.

♐ Гороскоп для Стрельца на сентябрь 2020-го

(23 ноября — 21 декабря)

Сентябрь потребует от Стрельцов проявить большую гибкость. Гороскоп показывает, что месяц выдастся для главного предпринимателя зодиакального круга лучшим образом. Особенно хороша окажется его первая половина.

Успешно завершить дела Стрельцам не помешает даже оппозиция Венеры к Сатурну. Такое положение планет традиционно порождает конфликтные ситуации как между друзьями, так и возлюбленными. Проблемы в личной жизни способны выбить из колеи любого. Кроме Стрельца! Эти люди идут напролом. Вооружившись безграничным энтузиазмом, Стрелец рискует достичь невероятных вершин. Только вот цена успеха окажется высока. Близкие и родные не захотят занимать в вашей жизни второе место.

Судя про гороскопу, у кентавра все-таки есть шанс сохранить овец и накормить волков. Однако для этого от вас потребуется не только мудрость, но и гибкость.

Предупреждение для Стрельца

Звезды предсказывают Стрельцу насыщенный событиями сентябрь. Первое место среди них займут дела рабочего характера. А вот личная жизнь отойдет на второй план. Великодушным Стрельцам просто невдомек, что кто-то может не разделять их видения мира. Однако это так и сентябрь месяц — тому подтверждение!

В начале осени Стрельцы окажутся перед выбором: любовь или работа? Выбрав что-то одно, они вовсе перестанут хоть как-то проявлять себя в другом. Гороскоп призывает кентавра быть гибче и совместить приятное с полезным. Работая, не забывайте писать второй половинке. А просыпаясь утром по будильнику, четко осознавайте, зачем вы сегодня идете на работу. При недостатке мотивации следует либо сменить работу, либо подыскать более интересного партнера. Так, чтобы все было в радость!

♑ Гороскоп для Козерога на сентябрь 2020-го

(22 декабря — 20 января)

Сентябрь для Козерога, как показывает гороскоп, пройдет на удивление благополучно. В первой половине месяца многие знаки выбьет из колеи оппозиция Венеры к Сатурну, которая начнется 2 сентября. Но не Козерога!

Работягу зодиака не смутит влияние мудрого старца Сатурна, который также является его планетой-управителем. Куда болезненнее он воспримет присутствие в театре астрономических событий непостоянной Венеры, чьего воздействия ему, увы, не миновать.

Оппозиция Венеры к Сатурну негативно скажется на сфере чувств многих знаков зодиака. Контрастность энергий сделает людей чуть более капризными и куда менее сдержанными. Но не Козерога. Десятый знак зодиака погрузится в решение рабочих вопросов с таким норовом, будто никакие планеты ему не указ.

На самом деле, он так же человек, как и все. Просто Козерог действительно любит свою работу. Ему, в отличие от остальных, просто не придется выбирать, куда направить накопившуюся в нем на фоне оппозиции Венеры к Сатурну энергию.

Предупреждение для Козерога

Гороскоп показывает, что в целом сентябрь пройдет для Козерогов без происшествий. Его не затронут даже волнения на фоне оппозиции Венеры к Сатурну. Однако ваши близкие такой политики не поймут. Оказавшись под воздействием Венеры, ваше окружение потребует еще больше внимания.

Судя по гороскопу, дела Козерогов в сентябре во многом станут формирующей силой для последующего развития событий. Десятому знаку не стоит отталкивать от себя тех, кто в них нуждается. В противном случае вы рискуете остаться в одиночестве, которое будет длиться дольше месяца.

♒ Гороскоп для Водолея на сентябрь 2020-го

(21 января — 18 февраля)

Водолей воспримет оппозицию Венеры к Сатурну не лучшим образом. Он в сентябре окажется в той массе людей, которые попадут под влияние конфликтующих энергий двух планет. Водолеям захочется романтики, но в то же время полностью расслабиться им помешают рабочие дела. А когда настанет время приступить к профессиональным обязанностям, они будут всецело поглощены отношениями.

Судя по гороскопу, начало осени для Водолеев выдастся неоднозначным периодом. Звезды призывают их не впадать в крайности. А осеннее равноденствие вам лучше провести в спокойной обстановке. В противном случае не исключено возникновение конфликтных ситуаций, но уже только по вашей вине.

Предупреждение для Водолея

Несмотря присущую Водолеям самобытность, в сентябре они наступят на те же грабли, что и большинство. Сначала это будут ссоры с близкими людьми на фоне оппозиции Венеры к Сатурну, затем — осеннее равноденствие.

Гороскоп предсказывает, что Водолеям бесполезно даже пытаться избежать влияния космических сил в этот промежуток времени. Лучшее, что Водолей может сделать в сентябре — менее остро реагировать на внешние раздражители. А там и до примирения с близкими недалеко.

♊ Гороскоп для Рыб на сентябрь 2020-го

(19 февраля — 20 марта)

Гороскоп предсказывает, что сентябрь для Рыб — во многом удачный месяц. Однако вовсе не потому, что положение планет на Рыб будет воздействовать слабее, чем на другие знаки. Просто первым, как обычно, будет не до того. Между вопросами глобального характера и личностными потребностями Рыбы выберут второе.

По обыкновению рассеянные Рыбы слабее остальных знаков ощутят на себе влияние небесных тел. Оппозиция Венеры к Сатурну начнется 2 сентября. Самые внимательные отметят повышение эмоционального фона среди своего окружения.

Рациональный Сатурн начнет глухую войну с переменчивой и любвеобильной Венерой. Конфликты в этот период регулируются на повышенных тонах. А вот дела сердечные, наоборот, ухудшаются по вине недосказанности. Однако последнему знаку зодиака все это нипочем. У него, судя по гороскопу, в сентябре будет своя атмосфера: золотая осень, в конце концов!

Предупреждение для Рыб

Гороскоп показывает, что Рыбам в сентябре стоит опасаться затворничества. В этот период полезнее выбраться в общество. С головой окунувшись в светскую жизнь, Рыбы отвлекутся от преследующих их мнительные головы тяжелых мыслей.

Впрочем, из-за загруженности личными переживаниями последний знак зодиака не заметит наступления сложного для многих его коллег по гороскопу периода. Дело не обойдется одной оппозицией Венеры к Сатурну!

22 сентября начнется осеннее равноденствие. В этот промежуток времени Рыбы ощутят иссякание внутренних резервов. Кроме этого, свою роль сыграет природная эмоциональность знака. Впрочем, у Рыб есть шанс провести конец сентября лучшим образом. Для этого достаточно будет окружить себя достойными доверия людьми.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что носить в соответствии со своим знаком зодиака.