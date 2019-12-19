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  4. «Зайка!» блогер Катя Адушкина показала забавное фото с кукурузными палочками

«Зайка!» блогер Катя Адушкина показала забавное фото с кукурузными палочками

, 13:53 | Ниса Мурзанаева Фото 50

16-летняя звезда с аппетитом и непосредственностью уплетала угощение прямо в фотозоне на светском мероприятии.

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Фото, видео: Instagram @katusha_adushkina

Блогер Катя Адушкина решила рассказать подписчикам о своем детстве. Публикацию 16-летняя звезда сопроводила серией забавных фото, на которых с аппетитом уплетает кукурузные палочки прямо в фотозоне на светском мероприятии.

На снимках знаменитость позирует в необычном образе: белой пушистой шубке, серебристом наряде, украшенном стразами чокере и с милой прической. Под фото блогер поведала фанатам о вещах, с которыми у нее связано детство.

«У меня это Новый год со всей семьей, большой стол с кучей салатов, Дед Мороз, подарки, снеговик и санки. Мамины колыбельные и блинчики с шоколадом. Ну, и конечно же, кукурузные палочки, которые очень любил мой папа», — поделилась подросток.

Instagram @katusha_adushkina

Поклонники Кати Адушкиной пришли в восторг от юной красавицы. Пользователи соцсети наперебой расхваливали в комментариях обаяние, харизматичность и идеальную внешность любимицы. Меньше часа понадобилось для того, чтобы публикация набрала около 40 тысяч лайков.

«Красотка»;

«Зайка»;

«Очень душевные у тебя традиции»;

«Божечки, какая ты красивая, малышка!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что блогер Катя Адушкина рассказала, как «колотилось сердечко» на Линии с Путиным.

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