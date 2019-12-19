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  4. «Это птица? Это самолет?» Роналду забил победный гол с высоты 2,56 метра

«Это птица? Это самолет?» Роналду забил победный гол с высоты 2,56 метра

, 16:11 | Ниса Мурзанаева Видео 852

Спортивные журналисты утверждают — футболист подпрыгнул на 71 сантиметр от земли.

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Фото, видео: Zuma\TASS

Португальский футболист, выступающий за туринский клуб «Ювентус» Криштиану Роналду свел болельщиков с ума невероятным голом. Это произошло на матче 17-го тура чемпионата Италии, где «Ювентус» одержал победу над «Сампдорией» со счетом 2:1.

Спортивные журналисты утверждают — Криштиану Роналду забил победный гол в ворота противников головой, находящейся на высоте 2,56 метра над полем. Это значит, что футболист в момент удара подпрыгнул на 71 сантиметр от земли.

В футбольном клубе «Ювентус» высоко оценили достижение подопечного и забавно поблагодарили 34-летнего Роналду в официальном Twitter-аккаунте.

«Это птица? Это самолет? Нет, это Криштиану!» —написали представители клуба.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Хабиб Нурмагомедов посоветовал Криштиану Роналду вовремя уйти из спорта.

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