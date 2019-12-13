«Не будет той реакции»: Нурмагомедов посоветовал Роналду вовремя уйти из спорта

Российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов посоветовал португальскому футболисту Криштиану Роналду вовремя уйти из спорта. Об этом действующий чемпион UFC в легком весе заявил на пресс-конференции в Краснодаре.

«Если ты вовремя не уйдешь, спорт тебя оставит. Придут более молодые, голодные, мотивированные. У Криштиану в его возрасте уже не будет той реакции. Мой совет и ему, и себе — вовремя оставлять», — цитирует бойца Sport Express.

По словам Хабиба Нурмагомедова, тело однажды постареет и «вечен здесь никто не будет». Российский боец отметил, что покидать спорт, которому посвятил большую часть жизни, очень тяжело.

Российскому бойцу смешанных боевых искусств 31 год. Свой первый чемпионский титул он завоевал в 21 год, став лучшим среди российских спортсменов в боевом самбо.

Криштиану Роналду старше Хабиба Нурмагомедова на три года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Хабиб Нурмагомедов оставил дерзкий комментарий Конору Макргегору в Twitter.