«Худышка»: Кристина Асмус выложила фото в откровенном платье

31-летняя Кристина Асмус порадовала поклонников новым фото в оригинальном пикантном платье. Снимок актриса опубликовала в Instagram.

Артистка выбрала платье телесного цвета с белым воротом. Сквозь пышную драпировку из фатина можно увидеть тело Кристины в облегающем боди — девушка показала изящные голые плечи, руки и стройные ноги.

Instagram @asmuskristina

Волосы Асмус уложила легкой волной и зачесала назад, сделав ровный пробор. Актриса решила не перегружать образ лишними аксессуарами и ограничилась естественным макияжем — она нанесла персиковые румяна, слегка подвела глаза и предпочла оттенок помады близкий к натуральному цвету губ.

«Какие у кого планы на Новый год? Я из тех людей, которые поймут это минимум 30-го декабря. Но скорее всего мы с семьей будем дома», — поделилась планами с подписчиками актриса.

Асмус в посте рассказала о праздничной новогодней традиции — девушка пишет свои желания на листочке, поджигает и бросает в бокал с шампанским. Кристина не забыла и про хейтеров — им она пожелала счастья в 2020 году.

Многие поклонники актрисы отметили, что она еще больше похудела.

«Ой-ой, какая худышка»;

«Счастья вам и здоровья!»;

«Какая худышка, не кушаешь совсем» — написали поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что Асмус и Харламов вышли в свет после скандала с фильмом «Текст».