Асмус и Харламов вместе вышли в свет после скандала с фильмом «Текст»

Кристина Асмус и Гарик Харламов впервые вышли в свет вместе после крупного скандала с участием актрисы. Пара появилась на премьере фильма, посвященного одному из персонажей комедианта — Эдуарду Суровому.

Снимки с мероприятия появились на странице в Instagram одного из российских телеканалов. Для публичного выхода Кристина выбрала пестрый костюм с удлиненным жакетом и шортиками, дополнив образ облегающими черными ботфортами. На Гарике были джинсы и футболка, поверх которой артист надел жилет и пиджак.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Телеканал ТНТ (@tnt_online) 18 Дек 2019 в 2:09 PST

На премьеру пришли многие российские звезды. Среди гостей отметились Настасья Самбурская, Александр Ревва, Филипп Киркоров и Тимати со своей возлюбленной. В холле кинозала организаторы создали музей имени Эдуарда Сурового. По задумке картины, такой артист действительно существовал на советской эстраде — поэтому вся экспозиция была пропитана духом СССР. Гостей, к примеру, угощали советским шампанским и пломбиром.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фанатов смутили «дырявые» штаны Асмус.