В Карелии с вертолета сбросили Mercedes Gelandewagen

Mercedes Gelandewagen неизвестные сбросили с вертолета под Петрозаводском. Видео этого момента разместил один из пользователей сайта Yaplakal.com. Ролик сняли с вертолетной площадки.

В кадре видно, как к летящий вертолет несет на тросе внедорожник. Вскоре летательный аппарат отпускает груз, и автомобиль падает с высоты в несколько сотен метров в район лесопосадки. При падении на землю иномарка взрывается.

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Далее автор поста приложил фото остатков джипа. Различить в этой груде металлолома дорогостоящий автомобиль не представляется возможным. Как приписал автор, такой «перформанс» устроили гости из столицы. Зачем они это сделали, осталось неясным. В комментариях к видео юзеры предположили, что внедорожник разбили ради забавы.

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