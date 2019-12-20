  1. Пятый канал
  4. В Карелии с вертолета сбросили Mercedes Gelandewagen

В Карелии с вертолета сбросили Mercedes Gelandewagen

, 1:54 | Валентин Черников Видео 27

Очевидцы засняли момент падения дорогостоящего внедорожника на видео.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Соцсети

Mercedes Gelandewagen неизвестные сбросили с вертолета под Петрозаводском. Видео этого момента разместил один из пользователей сайта Yaplakal.com. Ролик сняли с вертолетной площадки.

В кадре видно, как к летящий вертолет несет на тросе внедорожник. Вскоре летательный аппарат отпускает груз, и автомобиль падает с высоты в несколько сотен метров в район лесопосадки. При падении на землю иномарка взрывается.

Соцсети

Далее автор поста приложил фото остатков джипа. Различить в этой груде металлолома дорогостоящий автомобиль не представляется возможным. Как приписал автор, такой «перформанс» устроили гости из столицы. Зачем они это сделали, осталось неясным. В комментариях к видео юзеры предположили, что внедорожник разбили ради забавы.

Соцсети

Ранее 5-tv.ru писал, что «Пазик» со школьниками опрокинулся под Иваново.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.53
-0.05 69.59
-0.10
С какими мужчинами нельзя заводить роман разным знакам зодиака

Последние новости

2:08
Реакция региональных властей на пресс-конференцию Владимира Путина
1:54
В Карелии с вертолета сбросили Mercedes Gelandewagen
1:35
Стрельба у здания ФСБ в Москве: хронология событий
1:23
«Зеленая альтернатива» проверит законность работы елочных базаров в России
1:09
Экс-жена Бориса Грачевского смело показала декольте в Дубае
0:55
День памяти святителя Амвросия. Что можно и чего нельзя делать 20 декабря

Сейчас читают

Стала известна личность напавшего на ФСБ в Москве
В ФСБ уточнили число устроивших стрельбу в центре Москвы
Лиза Галкина очаровала поклонников «мышиным» танцем — видео

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]