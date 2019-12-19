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Путин назвал основные задачи органов безопасности

, 20:32 | Игорь Рязов Видео 45

Президент РФ поздравил силовиков с наступающим профессиональным праздником.

Фото, видео: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС, 5-tv.ru

Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников органов внутренней безопасности с наступающим профессиональным праздником. Он сделал это на концерте в честь Дня работника органов безопасности.

«Это праздник сильных, смелых, волевых людей, которые защищают Россию от внутренних и внешних угроз. Оберегают ее конституционный строй и суверенитет, отстаивают национальные интересы нашего государства», — сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что требования к органам внутренней безопасности всегда были высокими. Их сотрудники должны быть готовы пожертвовать собой ради блага государства.

«Работа специальных служб позволила добиться ощутимых успехов в обеспечении безопасности России <…>. С начала года 54 преступления террористической направленности были пресечены, в том числе 33 теракта», — сообщил президент.

Глава государства добавил, что спецслужбы обеспечили безопасность на масштабных международных мероприятиях. При этом он призвал усилить работу на антитеррористическом и антиэкстремистском направлениях, предотвратить вовлечение молодежи в антиобщественную деятельность, а также обеспечить информационную безопасность РФ.

«Экстремизм в любой форме — это угроза демократии, правам и свободам человека. И эти ценности, безопасность граждан должны быть надежно защищены», — сказал президент.

Как сообщал 5-tv.ru, сегодня Владимир Путин также провел большую пресс-конференцию. Во время нее ему пытались подарить икону в обмен на «пару миллиардов».

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