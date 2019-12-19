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«Пару миллиардов нам»: журналист из Болгарии объяснил, зачем принес икону Путину

, 17:57 | Игорь Рязов Видео 91

Один из участников большой пресс-конференции приехал на мероприятие с подарками от болгарского народа.

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Дружинин, 5-tv.ru

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина 95

Журналист из Болгарии рассказал, зачем привез с собой икону на большую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина. Об этом он сообщил 5-tv.ru еще до начала мероприятия.

«Хотели бы подарить икону от имени болгарского народа. Не от политиков наших, а именно от болгарского народа. И постучать по спине ему для здоровья», — сказал один из болгарских журналистов, показывая на палочку.

Он пояснил, что на его родине постукивание по спине специальной палочкой сурвачкой считается жестом, приносящим здоровье. Также принято, чтобы человек, которого постучали по спине, за это расплатился.

«Надеемся, чтобы пару миллиардов нам в ответ дали», — с улыбкой сказал журналист.

Большая пресс-конференция Владимира Путина прошла 19 декабря. Во время нее мужчина с флагом Болгарии поднял икону вверх и без микрофона начал кричать, что это подарок президенту. Путин несколько раз поблагодарил его, после чего попросил перейти к вопросу о Магадане.

Как сообщал 5-tv.ru, во время пресс-конференции произошло несколько забавных моментов. Например, Владимир Путин несколько раз пошутил про секс.

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина 95
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