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Стоимость отелей во время Евро-2020 ограничат в Петербурге

, 4:05 Эфирная новость 23

Цены заморозят на полтора месяца. Начнут за десять дней до первого матча европейского чемпионата и продержат еще десять дней после финального.

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Фото, видео: ТАСС / Александр Демьянчук, 5-tv.ru

Тема:
Чемпионат Европы по футболу 2020 60

Правительство установило потолок цен на гостиницы во время Евро-2020 в Петербурге, чтобы не было спекуляций. Стоимость самого дешевого места в хостеле не должна превышать тысячу рублей, апартаментов в пятизвездочном отеле – 525 тысяч рублей. Планка установлена для отелей и номеров всех категорий. Например, самые ходовые двухместные номера в «трех звездах» не могут стоить дороже 15 тысяч рублей в сутки.

Цены заморозят на полтора месяца. Начнут за десять дней до первого матча европейского чемпионата и продержат еще десять дней после финального.

Надо сказать, что правительство регулировало цены на гостиницы и во время Чемпионата мира по футболу в прошлом году в Петербурге. Тогда они были на 10-15 процентов выше. Все-таки мировое первенство, а сейчас европейское.

Спрос, по мнению экспертов, будет превышен. Гостей ожидается много. Старт Евро-2020 на Дворцовой отметят большим праздничным концертом.

 

Тема:
Чемпионат Европы по футболу 2020 60
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