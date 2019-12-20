Стоимость отелей во время Евро-2020 ограничат в Петербурге

Правительство установило потолок цен на гостиницы во время Евро-2020 в Петербурге, чтобы не было спекуляций. Стоимость самого дешевого места в хостеле не должна превышать тысячу рублей, апартаментов в пятизвездочном отеле – 525 тысяч рублей. Планка установлена для отелей и номеров всех категорий. Например, самые ходовые двухместные номера в «трех звездах» не могут стоить дороже 15 тысяч рублей в сутки.

Цены заморозят на полтора месяца. Начнут за десять дней до первого матча европейского чемпионата и продержат еще десять дней после финального.

Надо сказать, что правительство регулировало цены на гостиницы и во время Чемпионата мира по футболу в прошлом году в Петербурге. Тогда они были на 10-15 процентов выше. Все-таки мировое первенство, а сейчас европейское.

Спрос, по мнению экспертов, будет превышен. Гостей ожидается много. Старт Евро-2020 на Дворцовой отметят большим праздничным концертом.