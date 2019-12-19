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«У него был прицельный огонь»: свидетель стрельбы у здания ФСБ РФ в Москве

, 21:52 | Светлана Шевченко 215

По последним данным, один сотрудник спецслужбы погиб. Медицинская помощь оказывается еще не менее четырем силовикам.

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Фото, видео: РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

Стрельба у здания ФСБ РФ произошла в самом центре российской столицы на глазах у большого количества людей.

«У него был прицельный огонь… Целился. Мне кажется, что он что-то кричал. Но мы не расслышали, что он кричал. Там был какой-то крик, видимо он что-то говорил», — рассказал один из очевидцев.

Он добавил, что стрелявший выглядел как сплошной темный силуэт.

«Мы подумали, что это елочные петарды. Громкие хлопки. Я видел только одного стреляющего», — добавляет другой свидетель.

Мужчины рассказали, что когда осознали происходящее, то бросились в ближайшее здание. По их словам, охранники сработали очень профессионально. Они контролировали бегущих к ним людей, тут же открывали дверь и запирали за ними, чтобы обеспечить их безопасность.

По последним данным, в результате стрельбы возле здания ФСБ РФ и на улице Большая Лубянка один сотрудник спецслужбы погиб. Медицинская помощь оказывается еще не менее четырем силовикам. Нападавший ликвидирован.

Благодаря профессиональной реакции представителей спецслужб из различных ведомств, погибших среди гражданских нет. Место происшествия было оперативно оцеплено. Очевидцы сообщили, что полицейские просили прохожих отойти подальше от опасной зоны, на которой проводилась операция по ликвидации преступников, чтобы никто не пострадал.

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