Софья Эрнст перестала скрывать беременность

Супруга гендиректора Первого канала Константина Эрнста Софья перестала скрывать, что ждет третьего ребенка. На премьере фильма «Союз спасения» 31-летняя актриса вышла на сцену в роскошном серебристо-голубом облегающем платье, подчеркивающем округлившийся живот. Переставшей быть тайной новостью она также поделилась со своими подписчиками в Instagtam.

Instagram @sofyapavlovna

«Вчера состоялась долгожданная премьера фильма „Союз спасения“. Хочу выразить слова восторга всей команде! Такая планка высокая взята. Счастье быть одной из вас. Принимаю поздравления… и, да, не только с премьерой…» — написала Софья Эрнст, опубликовав фотографию с мероприятия.

Известно, что у Эрнстов уже подрастают две дочки — трехлетняя Эрика и двухлетняя Кира. У Константина также есть взрослая дочь Александра.

«Поздравляем с премьерой! ️ И не только! Вам очень идет быть мамой! Сама красота и женственность!»

«Такая нежная…»

«Ах, эта Соня в голубом! Прелесть как хороша!» — пишут в комментариях поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая родила третьего ребенка, но целый месяц скрывала это от посторонних.