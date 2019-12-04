Ирина Слуцкая родила третьего ребенка

Мамой в третий раз стала Ирина Слуцкая, пишет журнал «СтарХит». Фигуристка скрывает личную жизнь от посторонних. Поэтому о появлении на свет малыша стало известно спустя месяц.

Как уточняет источник издания, у 40-летней спортсменки родился мальчик. Двукратная чемпионка мира воспитывает 12-летнего сына Артема и девятилетнюю дочь Варвару от первого брака с детским тренером по боксу Сергеем Михеевым. С ним она развелась в 2016 году после 17 лет совместной жизни. Третий ребенок у нее появился от второго мужа — бизнесмена Алексея Говырина. Слуцкая вышла за него замуж в 2018-м.

Алексей долго добивался расположения Ирины. В итоге спортсменка ответила настойчивому ухажеру взаимностью. На День святого Валентина предприниматель сделал ей предложение. Спортсменка не ответила отказом, но попросила отсрочку. Еще несколько месяцев Говырин добивался ее руки, пока не получил согласие. У него тоже есть двое детей от первого брака. Они хорошо ладят с наследниками Слуцкой.

Ранее 5-tv.ru писал, что поклонники заподозрили очередную беременность Слуцкой.