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Один человек погиб в ходе столкновения катера и яхты в Таиланде

, 8:11 Эфирная новость 13

По словам очевидцев, быстроходное судно на полном ходу врезалось в моторную яхту.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / HANSSON KRISTER, 5-tv.ru

Российские дипломаты выясняют подробности столкновения скоростного катера и яхты в Таиланде в побережья курортного острова Пхукет.

Пока известно об одном погибшем. Еще один считается пропавшим без вести. Всего на борту «спидбота» находились 49 человек, в том числе несколько россиян.

«По предварительной информации, погиб капитан катера — гражданин Таиланда, несколько туристов получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в ближайшие медицинские учреждения. Сотрудники консульского отдела Посольства находятся на связи с местными властями и проверяют наличие российских граждан среди пострадавших», — заявили власти королевства.

По словам очевидцев, быстроходное судно на полном ходу врезалось в моторную яхту. Всех раненых немедленно доставили на берег, где им была оказана первая помощь, затем отправили в ближайшую больницу.

«Известиям» удалось побеседовать с одним из пассажиров «спидбота», который представился Сергеем. Он рассказал, что их туристическая группа возвращалась с экскурсии по островам. Сам момент аварии никто не видел: обзор из салона сильно ограничен. От страшного удара люди попадали на палубу. Началась паника и давка.

А затем, по словам собеседника, уцелевшие стали помогать эвакуировать раненых. В обстоятельствах происшествия сейчас разбирается полиция Таиланда. Выясняется, кто именно спровоцировал столкновение. По информации тайских журналистов, капитан катера, который погиб, ранее привлекался к уголовной ответственности за неосторожное вождение судов.

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