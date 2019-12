«CyberLada»: в США оценили ролик с «русским Tesla Cybertuck»

Американские пользователи соцсетей бурно отреагировали на видео с «русским Tesla Cybertuck». Пользователи Twitter, посмотрев ролик, принялись активно обсуждать происходящее в нем.

В кадре по московской дороге едет автомобиль, дизайн которого полностью повторяет недавно презентованный электропикап Cybertruck от компании Илона Маска. Юзеры принялись строить возможные версии, которые объяснили бы появление в России автомобиля, запланированный в производство только через два года.

Так, например, пользователи в шутку предположили, что Маск — российский шпион. Также некоторые выдвинули гипотезу о том, что здесь не обошлось без мифических «русских хакеров».

That's the mini-cybertruk 😂

So @elonmusk when did @Tesla open Gigafactory 5 in Russia?