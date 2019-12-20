«CyberLada»: в США оценили ролик с «русским Tesla Cybertuck»

Американские пользователи соцсетей бурно отреагировали на видео с «русским Tesla Cybertuck». Пользователи Twitter, посмотрев ролик, принялись активно обсуждать происходящее в нем.

В кадре по московской дороге едет автомобиль, дизайн которого полностью повторяет недавно презентованный электропикап Cybertruck от компании Илона Маска. Юзеры принялись строить возможные версии, которые объяснили бы появление в России автомобиля, запланированный в производство только через два года.

Так, например, пользователи в шутку предположили, что Маск — российский шпион. Также некоторые выдвинули гипотезу о том, что здесь не обошлось без мифических «русских хакеров».

That's the mini-cybertruk 😂 — DefiMoon (@DefiMoon) December 19, 2019

«CyberLada.»

«Это мини-cybertruck!»

«Итак, Илон Маск, когда это Tesla открыла свои заводы в России?» — строят предположения посмотревшие ролик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Москве заметили еще не выпущенную Tesla Cybertruck.