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  4. «CyberLada»: в США оценили ролик с «русским Tesla Cybertuck»

«CyberLada»: в США оценили ролик с «русским Tesla Cybertuck»

, 10:08 | Анастасия Игонина Видео 73

Видео, на котором копия электропикапа Илона Маска катается по Москве, привело в восторг западную публику.

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Фото, видео: tesla.com, ВКонтакте @msk_today

Американские пользователи соцсетей бурно отреагировали на видео с «русским Tesla Cybertuck». Пользователи Twitter, посмотрев ролик, принялись активно обсуждать происходящее в нем.

В кадре по московской дороге едет автомобиль, дизайн которого полностью повторяет недавно презентованный электропикап Cybertruck от компании Илона Маска. Юзеры принялись строить возможные версии, которые объяснили бы появление в России автомобиля, запланированный в производство только через два года.

Так, например, пользователи в шутку предположили, что Маск — российский шпион. Также некоторые выдвинули гипотезу о том, что здесь не обошлось без мифических «русских хакеров».

«CyberLada.»

«Это мини-cybertruck!»

«Итак, Илон Маск, когда это Tesla открыла свои заводы в России?» — строят предположения посмотревшие ролик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Москве заметили еще не выпущенную Tesla Cybertruck.

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