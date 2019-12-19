Это что такое, Илон Маск? В Москве заметили еще не выпущенную Tesla Cubertruck

Пользователи социальных сетей бурно обсуждают ролик, на котором по российским дорогам вовсю рассекает еще не вышедшая в продажу новая машина Tesla. Автомобиль был замечен в Москве.

В кадре серебристая «легковушка» с характерным для новинки дизайном едет в общем потоке по трассе. Внешне авто выглядит как недавно анонсированная Tesla Cubertruck.

Нюанс заключается в том, что к настоящему времени таких машин еще нет в продаже. Компания Илона Маска провела презентацию пробной модели и открыла предзаказ. В массовое производство автомобиль будет запущен только в конце 2021 года. Особенностью электропикапа должна стать его безопасность — заявлено, что в машине будут пуленепробиваемые стекла и корпус из ударопрочного материала.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пуленепробиваемому пикапу Cybertruck Илона Маска разбили стекла на презентации.