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  4. Бывший муж Дженнифер Лопес лишился роскошной яхты после пожара в Майами

Бывший муж Дженнифер Лопес лишился роскошной яхты после пожара в Майами

, 11:45 | Алиса Старжевская Видео 28

Композитор Марк Энтони оценивает ущерб в семь миллионов долларов.

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Фото, видео: Dennis Van Tine

Латиноамериканский певец Марк Энтони из-за пожара лишился семи миллионов долларов — у музыканта сгорела 40-метровая дорогая яхта, пишет TMZ. Причины возгорания до сих пор не установлены.

В тушении морского судна принимала участие команда из десятка пожарных. Наблюдать пламя можно было издалека. Пожарные и хозяин яхты не пострадали — в момент случившегося Энтони не было на борту.

После тушения яхта начала «заваливаться» на бок, а потом и вовсе частично затонула.

Известно, что внутри плавучего сооружения располагались пять кают и 12 спальных мест. Также, яхта была оснащена принадлежностями для барбекю, спутниковым ТВ, гидромассажной ванной и док-станцией для водных лыж. До пожара на судне Марк Энтони любил собирать вечеринки для множества знаменитых друзей и коллег.

Марк Энтони является востребованным латиноамериканским исполнителем и композитором в стиле сальса. В браке с Дженнифер Лопес музыкант прожил десять лет, но в 2014 году пара рассталась.

Ранее 5-tv.ru писал, что Марк Энтони встретился с Дженнифер Лопес на рождественском концерте дочери.

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