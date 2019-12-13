Дженнифер Лопес и Марк Энтони встретились на рождественском концерте дочери

Американские исполнители Марк Энтони и Дженнифер Лопес в 2014 году официально оформили развод. Но несмотря на это, они до сих пор хорошо общаются друг с другом, и Энтони принимает участие в воспитании общих детей — близнецов Макса и Эммы.

Экс-супруги встретились на рождественском концерте, в котором принимала участие их 11-летняя дочь Эмма. Совместный снимок артистка опубликовала в сторис в своем Instagram-аккаунте.

«Так горжусь моим маленьким кокосиком!», — подписала фотографию певица.

Голливудская звезда не поделилась подробностями выступлениями, но, вероятно, девочка исполнила музыкальный номер.

Instagram @jlo

Энтони и Лопес поженились в июне 2004 года, а спустя семь лет пара объявила о намерении разойтись. Известно, что инициатором развода стала именно Дженнифер, и в июне 2014 они официально расторгли брак.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дженнифер Лопес хочет стать матерью еще раз.