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  4. София Ротару заменит Аллу Пугачеву на «Голубом огоньке»

София Ротару заменит Аллу Пугачеву на «Голубом огоньке»

, 12:51 | Валентин Черников 75

Певица записала две песни в павильоне «Мосфильма».

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

На «Голубом огоньке» вместо Аллы Пугачевой выступит София Ротару. Об этом пишет «Собеседник.ru». Съемки новогоднего шоу полным ходом идут на «Мосфильме». В этом году передачу снимут за девять дней. Прежде на это уходило больше времени. Над «Огоньком» работают около ста пятидесяти человек.

На съемочной площадке побывала София Ротару. Народная артистка СССР спела в павильоне две песни. Каждую из них она записывала по несколько раз. В перерывах между записью гримеры много раз поправляли ей макияж и прическу.

За кулисами певица ни с кем из посторонних не контактировала и отказалась от интервью с журналистами из-за боязни провокаций. Возвращение украинской звезды в Россию в этом году многие представители шоу-бизнеса и политические деятели подвергли критике. Сразу после съемок София Ротару уехала в гостиницу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алла Пугачева, отказалась от любых выступлений в ночь с 31 декабря на 1 января, включая участие в «Голубом огоньке». Однако в прошлую новогоднюю ночь, несмотря на отказ участвовать в передаче Примадонна все же появилась на экранах — зрителям показали клип, записанный к новому 2018 году.

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