Директор Ротару пояснил ее нежелание выступать в России на фоне критики

Концертный директор народной артистки РСФСР Софии Ротару Сергей Лавров рассказал об ее отношении к публикациям в СМИ вокруг ее якобы «возвращения» в Россию с концертной деятельностью. 72-летняя звезда «никуда не уходила», а в 2018 году не поехала в Москву на «Песню года» из-за военного положения, введенного на Украине бывшим президентом Петром Порошенко, и опасений, что мужчин из ее коллектива не выпустят из страны, приводит слова представителя артистки «Экономика сегодня».

Лавров также прокомментировал сообщения, что Ротару якобы «спонсировала украинскую армию». Он назвал это выдумками, так как у певицы «своя армия» в виде большой семьи и коллектива. Директор поделился, что доходы певицы не так велики, как думают многие — 50 тысяч евро за корпоратив (в среднем раз в месяц). Из этой суммы следует вычесть помощь семье, зарплату и обеспечение коллектива.

«Но даже если бы у нее были деньги, она бы не спонсировала войну. Она человек очень миролюбивый», — подчеркнул Лавров.

Возвращение Софии Ротару на российскую сцену вызвало бурю негодования у общественности. Украинскую певицу обвиняли в антироссийской позиции и даже спонсировании армии Незалежной. Эксперт при Госдуме и вовсе предложил лишить Ротару звания народной артистки СССР.

Тем не менее, в начале декабря София Ротару выступила на музыкальном фестивале «Песня года», несмотря на большое количество противников ее приезда.