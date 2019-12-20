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К чему придут Россия, Украина и ЕС в переговорах по газу?

, 20:15 Эфирная новость 16

Контракт истекает 31 декабря. В ЕС предложили его продлить. О сохранении украинского маршрута поставок газа в четверг на пресс-конференции говорил и президент РФ.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Stefan Sauer, 5-tv.ru

В Минске продолжатся переговоры по газу между Россией и Украиной. Стороны собираются окончательно согласовать позиции. Днем ранее в Берлине Москва и Киев, с участием немецких партнеров, подготовили детальный проект соглашения по транзиту топлива в Европу. Нынешний контракт истекает 31 декабря. В ЕС предложили его продлить.

О сохранении украинского маршрута поставок газа в четверг на пресс-конференции говорил и президент. «Газпром» и украинский «Нафтогаз», кроме того, должны решить принципиальный вопрос о судебных разбирательствах. Москва настаивает на их прекращении, а Киев требует выплаты компенсаций, до сих пор не отдав России долг в три миллиарда долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что РФ и Белоруссия достигли концептуальной договоренности по газу и нефти.

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