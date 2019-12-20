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Президент РФ поддержал идею межпарламентского диалога в рамках «нормандского формата»

, 21:16 Эфирная новость 13

Об этом Владимир Путин заявил на встрече с лидером украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Alexei Druzhinin/Kremlin Pool, 5-tv.ru

Владимир Путин поддержал идею организовать межпарламентский диалог в рамках нормандского формата. Об этом российский лидер заявил на встрече с лидером украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. Он прилетел в Петербург, где проходит саммит ЕврАзЭс.

Медведчук предлагает подключить к урегулированию конфликта в Донбассе парламенты Германии, Франции, России и Украины. Владимир Путин считает, что это приблизит мир на юго-востоке Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Путин призвал Лукашенко продолжить работу по интеграции России и Белоруссии.

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