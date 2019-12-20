«Британская Кардашьян» оголилась на берегу Мертвого моря

Во всей красе свои шикарные формы продемонстрировала британская модель Деми Роуз. На этот раз в качестве локации для эротической фотосессии звезда выбрала побережье Мертвого моря, которое омывает берега Израиля. Пикантные фото девушка выложила в Instagram.
Роуз показала поклонникам новый образ — с париком и длинными накладными ресницами девушка стала похожа на древнеегипетскую красавицу Клеопатру.
За спиной модели открывался вид на живописную лазурную гладь и мелководье соляного пляжа.
Блестящий черный комплект белья выделялся на фоне ее бронзовой кожи.
«Альтер эго», — написала Деми.
Поклонникам понравилась не только пейзаж, но и новый образ британской инста-дивы — фанаты сравнили ее с внеземной инопланетной красавицей.
«Вы замечательная»;
«Клеопатра!»;
«Так жарко», — написали юзеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что формы «британской Кардашьян» поразили фанатов.