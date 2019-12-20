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«Британская Кардашьян» оголилась на берегу Мертвого моря

, 16:16 | Алиса Старжевская Фото 173

24-летняя модель удивила фанатов новым образом.

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Фото, видео: Instagram @demirosemawby

Во всей красе свои шикарные формы продемонстрировала британская модель Деми Роуз. На этот раз в качестве локации для эротической фотосессии звезда выбрала побережье Мертвого моря, которое омывает берега Израиля. Пикантные фото девушка выложила в Instagram.

Роуз показала поклонникам новый образ — с париком и длинными накладными ресницами девушка стала похожа на древнеегипетскую красавицу Клеопатру.

Instagram @demirosemawby

За спиной модели открывался вид на живописную лазурную гладь и мелководье соляного пляжа.

Блестящий черный комплект белья выделялся на фоне ее бронзовой кожи.

«Альтер эго», — написала Деми.

Поклонникам понравилась не только пейзаж, но и новый образ британской инста-дивы — фанаты сравнили ее с внеземной инопланетной красавицей.

«Вы замечательная»;

«Клеопатра!»;

«Так жарко»,  — написали юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что формы «британской Кардашьян» поразили фанатов.

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