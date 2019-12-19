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«У меня сердечный приступ»: Пышные формы «британской Кардашьян» поразили фанатов

, 11:40 | Ниса Мурзанаева Фото 154

24-летняя модель Деми Роуз покрасовалась в пустыне в соблазнительном нижнем белье.

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Фото, видео: Instagram @demirosemawby

Модель из Великобритании Деми Роуз продемонстрировала подписчикам свои прелести во всей красе. 24-летняя манекенщица опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует в соблазнительном комплекте нижнего белья. Пышные формы и тонкая талия звезды в очередной раз привлекли внимание миллионов пользователей соцсети.

Фотография «британской Кардашьян» сделана в спальне с шикарным видом на Вади-Рам — пустыню в Иордании. Благодаря внеземным, сказочным пейзажам там снимали «Трансформеров», «Звездные войны», «Алладина», «Лоуренса Аравийского» и другие фильмы.

«Здесь жизнь на Марсе», — подписала пост знаменитость.

Instagram @demirosemawby

Поклонников Деми Роуз, однако, мало интересовали необычные пейзажи за окном. Все внимание фанатов было приковано к идеальной сочной фигуре кумира. Откровенный снимок быстро набрал в соцсети более полумиллиона лайков и около пяти тысяч восторженных комментариев.

«Если бы у меня был сердечный приступ прямо сейчас, я бы не сошел с ума»;

«Я увидел это на работе, я увольняюсь!»

«Потрясающая красавица!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что новый образ «британской Кардашьян» очаровал подписчиков.

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