«Жалкая пародия»: Критик назвал сериал «Ведьмак» попыткой заменить «Игру престолов»

Кинокритик Ник Хилтон разгромил сериал «Ведьмак» от сервиса Netflix и назвал его «болезненно очевидной попыткой заменить „Игру престолов“ при помощи сисек и крови». Об этом пишет издание The Independent.

Премьера нового проекта состоялась 20 декабря на платформе Netflix. Сериал «Ведьмак» основан на культовых романах польского писателя-фантаста Анджея Сапковского. Главную роль в нем исполнил Генри Кавилл.

Критики первыми оценили проект, в который было вложено много средств. По словам Хилтона, вселенная сериала не развита, мир выглядит мертвым. Также он заявил, что персонаж Лютик, в исполнении Джои Бэти, оказался ненужным и крайне раздражающим персонажем.

«Сериал упускает большинство возможностей обыграть собственную абсурдность или высмеять свою серьезность», — отметил Хилтон.

Скоро сериал появится в открытом доступе и у зрителей из России появится возможность самим оценить новый проект.

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