Жителю Москвы проэпилировали горло из-за выросших в нем волос

Волосы в горле обнаружены у жителя Москвы. Мужчине потребовалась помощь врачей, чтобы избавиться от неожиданной и неприятной особенности организма.

Москвич обратился в обычную поликлинику с жалобами на кашель и дискомфортные ощущения в горле. Осмотр показал, что в трахее и гортани у пациента выросли волосы. Медики установили, что несколько лет назад мужчина перенес операцию. Вмешательство было экстренным, пациенту потребовалось интубация — в горло была установлена специальная трубка для дыхания.

Когда мужчина восстановился и смог дышать самостоятельно, трубку удалили, а образовавшееся отверстие закрыли лоскутом кожи — спустя некоторое время из этого лоскута и начали расти волосы. Врачи провели пациенту электроэпиляцию — удалили волосяной покров и отпустили домой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что помощница хирурга устроила танцы во время операции.