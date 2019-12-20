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Жителю Москвы проэпилировали горло из-за выросших в нем волос

, 15:37 | Анастасия Игонина 19

Растительность неожиданно обнаружилась в трахее и гортани мужчины.

Фото: www.globallookpress.com © Rudolf

Волосы в горле обнаружены у жителя Москвы. Мужчине потребовалась помощь врачей, чтобы избавиться от неожиданной и неприятной особенности организма.

Москвич обратился в обычную поликлинику с жалобами на кашель и дискомфортные ощущения в горле. Осмотр показал, что в трахее и гортани у пациента выросли волосы. Медики установили, что несколько лет назад мужчина перенес операцию. Вмешательство было экстренным, пациенту потребовалось интубация — в горло была установлена специальная трубка для дыхания.

Когда мужчина восстановился и смог дышать самостоятельно, трубку удалили, а образовавшееся отверстие закрыли лоскутом кожи — спустя некоторое время из этого лоскута и начали расти волосы. Врачи провели пациенту электроэпиляцию — удалили волосяной покров и отпустили домой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что помощница хирурга устроила танцы во время операции.

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