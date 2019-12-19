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Помощница хирурга устроила танцы во время операции

, 21:04 | Валентин Черников Видео 57

Ассистент развлекалась, пока пациент лежал на столе под наркозом.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © imagebroker/Giuseppe Graziano, T.me

Танцы во время сложной операции устроила помощница хирурга. Видео этого случая опубликовал Telegram-канал «Плохие новости».

В кадре видно, как ассистент подает врачу инструменты, а в перерывах ритмично двигается под музыку и смех оператора. Пациент тем временем лежит на операционном столе под общим наркозом.

«Снимаешь что ли?» — спросила медработник коллегу с камерой и показала неприличный жест.

Автор поста предположил, что такие танцы во время операций для барышни — не редкость. Как уточняет Telegram-канал, по факту инцидента проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Магаданской областной больнице закончились жизненно важные лекарства.

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