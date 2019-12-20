Социальная сеть ВКонтакте объявила даты VK Fest 2020

ВКонтакте и Радио Рекорд назвали даты проведения VK Fest в 2020 году. Фестиваль будет ждать посетителей 18 и 19 июля в парке 300-летия Санкт-Петербурга. Подписчики официального сообщества VK Fest ВКонтакте смогут приобрести билеты на мероприятие на день раньше, чем остальные: для них предпродажа откроется 23 декабря 2019 года.

В рамках фестиваля пройдет масштабный Лекторий, участие в котором примут известные спикеры. В прошлом году на VK FEST успешно выступили журналист Леонид Парфенов, продюсер Тина Канделаки, кинопродюсер Александр Роднянский и писатель Александр Цыпкин.

Пятый по счету фестиваль посетило порядка 95 тысяч человек, а прямые трансляции собрали более шести миллионов просмотров. В этом году территория Лектория и количество известных спикеров увеличится. Анонсы программы VK Fest будет постепенно выходить в официальном сообществе фестиваля ВКонтакте.

Ранее 5-tv.ru сообщал о запуске тематических лент ВКонтакте.