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Петербуржцы и гости города смогут увидеть новое цирковое шоу братьев Запашных

, 18:07 | Сергей Зеленский Видео 19

Московский цирк представит в Северной столице новогоднее представление «Инопланетный цирк OFU. Приземление».

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Фото, видео: 5-tv.ru

Большой Московский цирк под руководством братьев Запашных покажет жителям и гостям Петербурга новогоднее цирковое шоу «Инопланетный цирк OFU. Приземление».

«OFU» — это продолжение полюбившегося российским и иностранным зрителям шоу «UFO. Цирк с другой планеты», но с точностью наоборот. Если в «UFO» житель Земли оказывался на летающей тарелке, то в новом шоу симпатичный инопланетянин по имени OFU терпит крушение на своем «воздушном судне» неподалеку от мегаполиса.

После этого приключения OFU только начинаются, ведь его «соплеменники» из другой Галактики активно его разыскивают, а на Земле за ним охотятся «люди в черном», чтобы подвергнуть опытам.

Пожар в картинной галерее, скачки джигитов на ипподроме, приключения на «чертовом колесе» и многие другие необычайно опасные, забавные и, конечно, зрелищные ситуации — все это сполна присутствует в новом шоу братьев Запашных.

В представлении задействованы лучшие российские цирковые артисты: воздушные гимнасты, акробаты, дрессировщики и клоуны.

Специально для шоу были созданы десятки удивительных декораций, в том числе практически настоящая пожарная машина и 15-метровое колесо обозрения, которое не поместилось даже в дворце спорта «Лужники» — в конечном итоге, пришлось построить колесо поменьше.

По словам художественного руководителя Большого Московского цирка Аскольда Запашного, «OFU» задумывалось как «земная фантастика» — все действие происходит на Земле, что позволило создателям внести в сюжет такие элементы классической цирковой программы как номера с животными. На арену выйдут медведи, собаки и лошади. Изюминкой шоу станет выступление ансамбля наездников из Северной Осетии, которые покажут настоящую кавказскую джигитовку.

«Инопланетный цирк OFU. Приземление» можно посмотреть с 27 декабря по 8 января в спортивном комплексе «Сибур-Арена». Всего пройдет 24 спектакля.

Ранее корреспондент МИЦ «Известия» побывал на презентации предстоящей космической премьеры и подробно рассказал, какое красочное шоу ждет зрителей «Инопланетный цирк OFU. Приземление».

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