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Японские болельщики Загитовой обвинили телеканал NHK в непрофессионализме

, 18:39 | Алиса Старжевская Видео 20

Главная японская телекомпания после вызванной шумихи внесла изменения в новость о том, что российская фигуристка якобы уходит из спорта.

Фото: www.globallookpress.com © Raniero Corbelletti

Заявление олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой о приостановке карьеры вызвало скандал в Японии, пишет «Спорт-Экспресс».

Новость о том, что россиянка уходит из большого спорта, а не приостанавливает карьеру опубликовал телеканал NHK, после поста Загитовой в своем официальном аккаунте.

Телеканалу пришлось как можно скорее исправить ошибку в новости на своем сайте, но репутационных потерь избежать не удалось. Известно, что NHK — главная японская телекомпания. Именно под ее эгидой проходит японский этап серии Гран-при.

Скандальное заявление олимпийской чемпионки успело наделать шуму и в России. Например, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что тоже восприняла слова фигуристки как окончательное завершение карьеры. На слова Тарасовой оперативно отреагировал тренерский штаб Этери Тутберидзе. В официальном заявлении отмечалось двойственное отношение Татьяны к успехам Алины Загитовой, несмотря на то, что спортсменка за «три программы выложилась больше, чем многие за десять».

Штаб Этери Тутберидзе также припомнил Евгению Плющенко, как тот давил на молодую фигуристку своими предложением, о наборе новых тренеров для своей академии фигурного катания. В заявлении отмечалось, что Евгений пытался переманить Загитову к себе, очерняя в ее глазах тренерский штаб Тутберидзе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алина Загитова выступила перед хоккейным матчем СКА-ЦСКА.

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