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Алина Загитова выступила перед хоккейным матчем СКА-ЦСКА

, 0:41 | Светлана Александрова Видео 5

Видео с петербургского стадиона «Газпром Арена» появилось в сети.

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Фото, видео: ВКонтакте @alina_queen_of_ice

В соцсетях появилось видео выступления олимпийской чемпионки, чемпионки мира и Европы Алины Загитовой перед хоккейном матчем СКА-ЦСКА в Санкт-Петербурге. Фигуристка, несколько дней назад объявившая о приостановке спортивной карьеры, исполнила показательный номер в образе Лары Крофт под музыку из фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц». Титулованная 17-летняя спортсменка произвела символическое вбрасывание шайбы в начале матча.

После выступления Алина заявила журналистам, что ей впервые довелось выступать перед такой большой аудиторией и это новые для нее ощущения.

«Это очень меня подбодрило и зарядило на прокат. Хоккейный лед совершенно не отличается от фигурного, где-то мягче, где-то потверже. Я уже привыкла, быстро адаптируюсь. Мне хотелось откатать хорошо, чтобы зрители были довольны. Хотела зарядить их перед тем, как начнется игра», — цитирует фигуристку спортсменку РИА Новости.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, комментируя свое заявление о приостановке участия в соревнованиях, Загитова уточнила, что ни о каком завершении карьеры или уходе из спорта речи не идет.

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