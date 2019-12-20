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Нештрафуемый порог превышения скорости понизят до 10 км/ч

, 19:51 | Сергей Зеленский Видео 25

Новое правило дорожного движения планируется внедрить в 2022–2023 годы.

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Фото, видео: www.globallookpress.com

Вице-премьер РФ Максим Акимов подтвердил подготовку реформы по снижению допустимого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч, пишет Утро.ру.

«Делать мы это точно будем — у нас ни с технической точки зрения, ни с точки зрения правил установки средств фотовидеофиксации нет никаких сомнений, что и точность показаний приборов в автомобиле, и точность работы камер абсолютно точно позволяют с совсем небольшой погрешностью наказывать водителей за превышение скоростного порога», — заявил.

Он отметил, что к реформе государство будет двигаться постепенно. Возможно, сначала нововведение пройдет в отдельно взятых зонах в крупных городах.

По предварительным подсчетам, в год такая мера может спасти 1,8 тысячи жизней.

Акимов предположил, что в течение следующего года все законодательные формальности будут улажены, и проект будет внедрен по всей стране в 2022–2023 годы.

Вместе с тем МВД России выступает против понижения ненаказуемого порога превышения скорости на дорогах с 20 до 10 километров в час.

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