После обвинения сестры Фриске, Пригожину поступили угрозы от ее отца

Продюсер Иосиф Пригожин возмутился, что сестра Жанны Фриске копирует образ покойной певицы. Он раскритиковал исполнительницу и посоветовал ей найти свой стиль, а не пародировать родную сестру.

После этого Пригожину стали поступать сообщения с угрозами от отца Фриске — Владимира Копылова. По словам артиста, уровень оскорблений от мужчины просто зашкаливает. Он утверждает, что Копылов угрожает приехать к нему с винтовкой.

«Мне сейчас звонит ее отец, угрожает за мое мнение. Вы не представляете, что он мне тут понаписал. Я пока не хочу опубликовывать вот эти все сообщения, но вы даже не представляете, что он тут мне пишет», — рассказал артист на просьбу 5-tv.ru прокомментировать новость.

Музыкант признался, что все сообщения отца Фриске сохранил у следователей в правоохранительных органах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Иосиф Пригожин возмутился тем, что сестра Жанны Фриске копирует образ покойной певицы.