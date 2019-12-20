Россиянка оказалась среди пострадавших при столкновении катера и яхты вблизи Пхукета

Посольство РФ в Таиланде подтвердило информацию о пострадавшей россиянке при столкновении катера и яхты в акватории острова Пхукет.

По данным дипмиссии, 67-летняя женщина получила серьезные травмы, передает «Говорит Москва». После получения необходимой медицинской помощи в больнице, она вылетела в Россию.

Сотрудники посольства продолжают выяснять, есть ли еще среди пострадавших россияне.

Скоростной катер с россиянами на полном ходу врезался в яхту у острова Пхукет 19 декабря. Судном с 49-ю туристами управлял гражданин Таиланда, ранее судимый за неосторожное судовождение. Как передавал 5-tv.ru, известно об одном погибшем и одном пропавшем без вести.