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Россиянка оказалась среди пострадавших при столкновении катера и яхты вблизи Пхукета

, 23:01 | Сергей Зеленский Видео 21

67-летняя женщина после получения медпомощи вылетела на родину.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Jashim Salam, YouTube @MGR Online VDO

Посольство РФ в Таиланде подтвердило информацию о пострадавшей россиянке при столкновении катера и яхты в акватории острова Пхукет.

По данным дипмиссии, 67-летняя женщина получила серьезные травмы, передает «Говорит Москва». После получения необходимой медицинской помощи в больнице, она вылетела в Россию.

Сотрудники посольства продолжают выяснять, есть ли еще среди пострадавших россияне.

Скоростной катер с россиянами на полном ходу врезался в яхту у острова Пхукет 19 декабря. Судном с 49-ю туристами управлял гражданин Таиланда, ранее судимый за неосторожное судовождение. Как передавал 5-tv.ru, известно об одном погибшем и одном пропавшем без вести.

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