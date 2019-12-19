Скоростной катер с россиянами на полном ходу врезался в яхту у острова Пхукет

Скоростной катер с 49 туристами на борту врезался в яхту под управлением российского капитана неподалеку от курортного острова Пхукет. Об этом сообщает местная газета Bangkok Post.

В результате столкновения пострадали 12 туристов. Среди них есть граждане России. Скоростным катером управлял гражданин Таиланда, судимый ранее за неосторожное судовождение. Он погиб. Еще один член экипажа считается пропавшим без вести.

Яхтой, в которую на полном ходу врезался катер с туристами, управлял 47-летний Александр Горбунов. Россиянин и его пассажиры не пострадали. После столкновения на борт яхты немедленно перенесли пострадавших с катера. После этого их доставили на берег.

Среди пострадавших — граждане России, Эстонии, Пакистана, Ирана, Великобритании и Египта. Их госпитализировали. Поиски пропавшего без вести члена экипажа продолжаются.

Таиландец, управлявший скоростным катером, пять лет назад на полном ходу врезался в рыболовецкий траулер. Тогда погибли два человека, более 20 пострадали. Капитана посадили в тюрьму. После отбытия срока он продолжил водить скоростные катера с туристами.

Ранее 5-tv.ru сообщал о российском туристе, который оказался в тюрьме Таиланда после нападения на полицейского. Челябинец принял правоохранителя за обезьянку.