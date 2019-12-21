Иммунолог предупредил об опасности поедания мандаринов

Врач предупредил об опасности увлечения мандаринами. Любимый новогодний цитрус, объяснил иммунолог-аллерголог Андрей Продеус, может пагубно сказаться на нашем здоровье.

В умеренных количествах мандарины не принесут абсолютно никакого вреда. Но вот если увлечься и наесться, что называется, от души — велик рис появления псевдоаллергической реакции.

Ее симптомы схожи с признаками обычной аллергии — обильная сыпь, зуд, покраснения. Но, в отличие от настоящей аллергии, симптомы быстро проходят и не появляются снова, если через некоторое время употребить тот же «аллерген» — дело здесь не в самом продукте, а в объемах его потребления.

«При этом псевдоаллергическая реакция вызывает обострение уже имеющихся аллергий. Если у человека был, например, атопический дерматит, обострение основного заболевания более вероятно», — цитирует аллерголога «Радио Sputnik».

Иммунолог предостерег родителей, которые хотели бы угостить наследников полезным новогодним лакомством: псевдоаллергия проявляется у 15-20% детей. А малышам младше трех лет мандарины и вовсе давать не стоит. В самом крайнем случае — совсем немного, только чтобы распробовать вкус.

Продеус обратил внимание и на то, что многие россияне едят мандарины, делая упор на то, что они богаты витамином C. Однако этот витамин, напоминает врач, есть и в других продуктах, которые при этом не вызывают такой реакции.

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