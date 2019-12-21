Пьяный житель Челябинска убил месячного сына из-за плача

Перебравший с алкоголем житель Челябинска до смерти забил своего сына. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, вечером 19 декабря 29-летний мужчина распивал спиртные напитки. Хорошо проводить время ему мешал собственный месячный ребенок — он плакал.

Разозлившийся отец несколько раз ударил младенца, а после с высоты собственного роста бросил его на пол. В результате малыш скончался.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины по статье УК РФ «Убийство малолетнего». Подозреваемый задержан. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, решается вопрос о предъявлении обвинения.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ростовчанин убил жену, а после в крови голышом сел на подоконник.