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Пьяный житель Челябинска убил месячного сына из-за плача

, 13:46 | Алиса Маркова 214

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины. Подозреваемый задержан.

Фото: www.globallookpress.com © Ron Nickel / Design Pics

Перебравший с алкоголем житель Челябинска до смерти забил своего сына. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, вечером 19 декабря 29-летний мужчина распивал спиртные напитки. Хорошо проводить время ему мешал собственный месячный ребенок — он плакал.

Разозлившийся отец несколько раз ударил младенца, а после с высоты собственного роста бросил его на пол. В результате малыш скончался.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины по статье УК РФ «Убийство малолетнего». Подозреваемый задержан. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, решается вопрос о предъявлении обвинения.

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