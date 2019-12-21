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В страшной аварии в Алтайском крае погибли пять человек

, 16:53 | Светлана Александрова Видео 112

Под Барнаулом столкнулись Toyota и ВАЗ 2105, не выжил никто.

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Фото, видео: ВКонтакте @barneos22, РИА Новости / Евгений Одиноков

Пять человек погибли в страшной аварии под Барнаулом в Алтайском крае — все, кто находился в двух автомобилях. Как стало известно 5-tv.ru, около 13:20 по московскому времени на федеральной трассе Р-256 недалеко от села Косиха на повороте столкнулись Toyota Corona, в которой находились три человека и ВАЗ 2105, в котором ехали двое.

5-tv.ru

Четверо погибли на месте, водитель иномарки скончался по дороги в больницу. По предварительным данным, детей среди жертв ДТП нет.

5-tv.ru

Два дня назад 5-tv.ru сообщал о другом ДТП в Алтайском крае, жертвами которого стали тоже пять человек, в том числе четверо полицейских. Служебная машина МВД столкнулась с Toyota Corolla в Алейском районе. Трое пострадавших доставлены в больницу.

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